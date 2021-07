Fridays for Future Eckernförde : Klimakrise: Hochwasser könnte auch das Ostseebad treffen

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat am Freitagnachmittag auf dem Rathausmarkt zur Demonstration gegen die Klimakrise aufgerufen. Rund 60 Menschen zogen durch die Innenstadt.

Eckernförde | Ein klares Zeichen an die Politik, in Bezug auf die Klimakrise zu handeln, setzt Fridays for Future – auch in Eckernförde. Für Freitagnachmittag hatte das Organisationsteam um Franziskus Schade und Lilia Nachtigal zu einer Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen. 60 Menschen nahmen daran teil. Lesen Sie mehr: FRIDAYS FOR FUTURE ECKERNFÖRDE: K...

