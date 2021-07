Eckernförder Hafen : Feuerwehr bekämpft Öl- oder Dieselteppich im Hafen - Ursache noch unbekannt

Die Wasseroberfläche schillert, der Geruch ist beißend: Die Feuerwehr hat am Montag einen großflächigen Öl- oder Dieselteppich bekämpft. Per Boot wurde der Hafen abgefahren, die Ursache wurde noch nicht gefunden.

Eckernförde | Die Wasseroberfläche auf der Stadtseite des Eckernförder Hafens schillert in Regenbogenfarben – und es stinkt nach Diesel. Gegen 16.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde am Montag alarmiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen und dem Ölwehrboot an den Hafen aus. Der Grund für die Gewässerverunreinigung konnte noch nicht festgestellt werden...

