Parkplatzärger in Eckernförde : FDP-Fraktion schlägt vergünstigte Tagestickets und Kurzzeitparkplätze vor

Nach SPD und CDU schaltet sich auch die FDP-Fraktion in das kontroverse Thema Verkehrsberuhigung in der Innenstadt ein. Fraktionsvorsitzender Bernd Hadewig fordert zügigen Bau der Parkplätze am dritten Gleis.

Eckernförde | Die von der Eckernförder Ratsversammlung beschlossene und jetzt umgesetzte Verkehrsberuhigung in der Innenstadt, die zu einer massiven Reduzierung der öffentlichen Parkplätze durch die Umwandlung in Anwohnerparkplätze geführt hat, erhitzt seit Wochen die Gemüter. Einzelhandel, Arztpraxen und Apotheken schlagen Alarm, da ihre Kunden beziehungsweise ihr...

