Flaschenpost Eckernförde : Die 32 Jahre alte Flaschenpost ist ein Fake

Gisela Heering hat am Mittwoch eine vermeintlich 32 Jahre alte Flaschenpost in der Ostsee vor dem FKK-Strand gefunden. Recherchen ergaben, dass die Flasche frühestens aus dem Jahr 2005 stammen kann.

Eckernförde | Dabei wäre es so schön gewesen! Auch wenn es sich nur um eine Flaschenpost handelte, die Gisela Heering am Mittwoch in der Ostsee gefunden hat, war dieser Fund für die Eckernförderin doch etwas Besonderes. Denn wie oft findet man in seinem Leben eine Flaschenpost? Für die 67-Jährige war es auf jeden Fall das erste Mal. Lesen Sie mehr: FKK-STRAND EC...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.