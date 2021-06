Eckernförde : Autofahrer überfuhr einen kleinen Chihuahua und flüchtete

Am Sonntagnachmittag wurde der kleine Hund in der Bergstraße überfahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Eckernförde | Am Sonntagnachmittag kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall in der Bergstraße in Eckernförde, bei dem ein kleiner Chihuahua tödlich verletzt wurde. Der Chihuahua lief einer Personengruppe hinterher Der kleine Hund war hinter einer Personengruppe gelaufen, diese Gruppe überquerte nach Auskunft der Polizei um 14.11 Uhr zusammen mit ihren Stand-...

