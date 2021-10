Eckernförde – Zeugen gesucht : Schwer verletzt: 13-jähriger Schüler auf Fahrrad vom Auto angefahren

Am Donnerstagmorgen kam es in der Sauerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten 13-jährigen Schüler auf dem Fahrrad. Der Fahrer beging Unfallflucht.

Eckernförde | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in der Sauerstraße, bei dem ein 13-jähriger Junge auf dem Fahrrad schwer verletzt wurde. 13-Jähriger war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule Nach Angaben der Polizei war der Schüler gegen 07.40 Uhr in der Sauerstraße unterwegs, als ein unbekannter Fahrer eines weißen VW die Straße befuhr u...

