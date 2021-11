Zeugen gesucht : 15-Jähriger Radfahrer in Eckernförde verletzt sich bei Ausweichmanöver

Am Dienstagmittag kam es in der Prinzenstraße zu einem Unfall mit zwei Radfahrern. Der Jugendliche musste einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen. Dieser entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Eckernförde | Zu einem Unfall mit zwei Radfahrern kam es am Dienstagmittag in Eckernförde, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher leicht verletzt wurde. Ein Radfahrer kam dem 15-Jährigen entgegen Nach Auskunft der Polizei war er auf seinem Fahrrad gegen 13.20 Uhr in der Prinzenstraße unterwegs. Der Junge fuhr aus Richtung Bergstraße kommend in Richtung Liliencr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.