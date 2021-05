Maifeiertag in Eckernförde : Warum DGB-Vorsitzender Horst Kunze vor rechten Verschwörungstheoretikern warnt

Der Umzug der Gewerkschaften vom Petersberg in die Stadt fiel aus. Die Kundgebung fand im kleinen Kreis am Hafen statt.

Eckernförde | In vergangenen Jahr musste Horst Kunze, DBG-Vorsitzender Eckernförde, die Maikundgebung coronabedingt absagen. In diesem Jahr legte die Gewerkschaft ein Hygienekonzept vor, das vom Kreis genehmigt wurde: Der traditionelle Umzug vom Petersberg in die Stadt musste ausfallen. Hafenspitze statt Rathausmarkt Lesen Sie mehr: Coronakrise Eckernförde: D...

