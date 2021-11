Eckernförde : Touristik zieht wieder ins Stadthallengebäude – aber nicht alle Mitarbeiter kommen mit

Die Eckernförde Touristik und Marketing Gesellschaft (ETMG) zieht nach fast drei Jahren wieder zurück ins Stadthallengebäude. Aber nicht alle Abteilungen: Einige bleiben im ehemaligen Schulhaus.

Eckernförde | Nach über zweieinhalb Jahren in den Räumen der Willers-Jessen-Schule zieht die Eckernförder Touristik wieder zurück in ihre angestammten Räume im Stadthallen-Gebäude. Am Freitag ging es los, wahrscheinlich werden die Kollegen erst ab Mittwoch ihre Arbeit wieder voll aufnehmen können. Allerdings: Nicht für alle ist dort Platz, ein Teil der Belegschaft ...

