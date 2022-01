Imland-Klinik Eckernförde : Dr. Wolfgang Urbach löst Dr. Steffen Oehme als Ärztlicher Direktor in Eckernförde ab

Chefärzte haben Dr. Wolfgang Urbach am Mittwoch zum neuen Ärztlichen Direktor der Imland-Klinik Eckernförde gewählt. Er löst Dr. Steffen Oehme ab, der seit 2021 Ärztlicher Direktor war.

Eckernförde | Die Imland-Klinik in Eckernförde hat einen neuen Ärztlichen Direktor. Die Chefärzte haben in ihrer Sitzung am Mittwoch, 12. Januar, Dr. Wolfgang Urbach gewählt. Er ist Chefarzt für Anästhesie und Schmerztherapie am Standort Eckernförde. Dr. Urbach (62) ist seit 1995 bei Imland und seit 2018 als Chefarzt in Eckernförde tätig. Der bisherige Ärztliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.