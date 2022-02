Kleine Konzerte in Dörphof : Warum Bettina Starck zum 100. Mal in ihrem Garten Trompete spielte

Eigentlich spielt Bettina Starck im Posaunenchor. Coronabedingt ist das nicht möglich. Stattdessen musiziert sie seit dem 22. März 2020 zur Freude ihrer Nachbarn im Garten – am 13. Februar geschah das zum 100. Mal.

Dörphof | Seit zwei Jahren fallen allerorts Veranstaltungen aus. Das Gemeinschaftsleben auf den Dörfern findet coronabedingt nicht mehr statt. Welch Glück hat da die Nachbarschaft in Schuby-Mühle, dass es Bettina Starck und ihr musikalisches Talent gibt. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie ist in der kleinen Ortschaft in Schwansen in den vergangenen zwei Jahren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.