Umgang mit Handy und Tablet : Erster Digitalstammtisch in Owschlag für Senioren

Beim ersten Digitalstammtisch in Owschlag können Senioren den Umgang mit Smartphone und Tablet lernen. Weitere Stammtische in den Gemeinden des Amtes Hüttener Berge sollen folgen.

Owschlag | Der erste Digitalstammtisch im Rahmen des Projektes „Digitale Teilhabe“ für Senioren ist jetzt in Owschlag ins Leben gerufen worden. Er findet erstmalig am 10. März von 9.30 bis 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Sportallee 2a, Raum „Owschlag“) statt. Damit ist Owschlag die erste Gemeinde, die mit Erich Moder einen „Digital-Kümmerer“ gefunden hat. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.