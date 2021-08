Dänische Schule Eckernförde : Diese Ziele hat die neue Schulleiterin Mette Tode der Jes Kruse-Skolen

Die Rektorin ist Nachfolgerin von Peter Olesen Müller. Sie möchte die Digitalisierung der Schule vorantreiben.

Eckernförde | „Hier habe ich vor, zu bleiben“, sagt Mette Tode, während sie in ihrem Büro sitzt, und lacht. Gemeint ist nicht die Räumlichkeit, in der sie sich befindet, sondern ihre neue Rolle. Tode ist seit fast einem Monat neue Schulleiterin der dänischen Jes Kruse-Skolen in Eckernförde und Nachfolgerin von Peter Olesen Müller. „Ich freue mich auf jeden Tag, den...

