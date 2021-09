Polizei sucht Zeugen : Zwei Kleinkrafträder in Eckernförde gestohlen und abgefackelt

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter in der Nettelbeckstraße und im Windebyer Weg zwei Krads gestohlen und an anderen Stellen im Stadtgebiet angezündet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eckernförde | In den vergangenen Tagen haben noch unbekannte Täter zwei Kleinkrafträder in Eckernförde gestohlen und in Brand gesteckt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Diebstahl in der Nettelbeckstraße, ausgebrannt im Wismarweg In einem Fall am vergangenen Sonntag, 26. September, haben der oder die Täter in der Zeit zwischen 1.30 und 8.15 Uhr ein Kleinkr...

