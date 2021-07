Mittagstisch in Eckernförde : Wie wäre es am Donnerstagmittag mit Calamari oder Saltimbocca oder Wildfrikadelle?

Am Donnerstag bleiben beim Mittagstisch keine Wünsche offen - Hüftsteak, Wiener Rostbraten, Kohlroulade oder doch lieber ein Fischgericht oder eine vegetarische Quiche?

Eckernförde | Während der Corona-Pandemie blieben die Restaurants, Gaststätten und Bistros auch in Eckernförde monatelang geschlossen und die Gastronomen haben diese Zeit kreativ mit einem Angebot überbrückt: Die Gerichte der Mittagskarte konnten einfach bestellt und abgeholt werden. Dieser Service kam bei den Gästen gut an und so besteht auch weiterhin die Möglich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.