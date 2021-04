Segel-Regatta : Der Wassersport-Club am Wittensee muss Saisonauftakt verschieben

Die Corona-Pandemie lässt eine Austragung des traditionsreichen Wittensee-Fight an Wochenende nicht zu.

Gross Wittensee | Der Wassersport-Club am Wittensee (WSCW) verschiebt seinen Saisonauftakt. Die erste Regatta an diesem Wochenende wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Traditionsregatte Wittensee-Fight als Saisonauftakt gestrichen Wie schon im letzten Jahr mussten die Verantwortlichen des Wassersport-Clubs am Wittensee den Saisonauftakt ersatzlos streichen. ...

