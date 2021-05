Biohof Ellerneff : Nabu Eckernförde setzt Wasserbüffel auf den Goosseewiesen ein

Die Tiere dienen dem Landschaftsschutz. Zum einen halten sie den Bewuchs kurz, so dass Zugvögel äsen können, zum anderen fügen sie der Grasnarbe mit ihren breiten Klauen weniger Schaden zu als normale Rinder.

Eckernförde | Sie bringen asiatisches Flair an die Ostsee: Seit Jahren weiden Wasserbüffel des Biohofs Ellerneff (Hohenlieth, Holtsee) auf den Feuchtflächen in Altenhof-Kiekut. Wer von Eckernförde auf der B76 in Richtung Kiel fährt, kann zu seiner Rechten sehen, wie sie in den Tümpeln baden. Und auch in Aschau und auf der Naturschutzfläche gegenüber der Aral-Tankst...

