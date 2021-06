Deutsche Waldjugend : Mitten im Hüttener Forst in Jurten übernachten und Natur hautnah erleben

Die Deutsche Waldjugend, Landesverband Nord, veranstaltet im Hüttener Forst vom 17. bis zum 31. Juli ein offenes Jugendwaldlager für Kinder von neun bis 14 Jahren. Es gibt noch freie Plätze.

Hütten | Es ist ein kleines Jubiläum: In diesem Sommer bietet die Deutsche Waldjugend, Landesverband-Nord, zum 50. Mal das Offene Jugendwaldlager an. Es handelt sich hierbei um ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren im Hüttener Forst. In den zwei Wochen vom 17. Juli bis zum 31. Juli haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Natur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.