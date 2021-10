Stadtwerke SH : Glasfaserausbau in Eckernförde: Großes Interesse und verhaltene Skepsis

Die Stadtwerke SH wollen das Glasfasernetz in Eckernförde umfassend ausbauen. Bei den Eigentümern von Einfamilienhäusern ist die Resonanz gut, bei den Vermietern von Mehrfamilienhäusern ist sie verhalten.

Eckernförde | Das Glasfasernetz in Eckernförde ist im Vergleich mit Städten wie Schleswig und Rendsburg gelinde gesagt bescheiden. Deshalb haben die Stadtwerke SH angekündigt, ganz Eckernförde innerhalb der kommenden zehn Jahre mit Glasfaser und einer Verbindung von 200 Mbit sowohl im Up- als auch im Download zu versorgen. Weiterlesen: Stadtwerke SH beginnen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.