Neue Leihfahrräder : Die Sprottenflotte in Eckernförde erhält E-Bikes zum Ausleihen

Die ersten E-Bikes für die Sprottenflotte sind da. In zwei Wochen sollen es zehn sein, davon ein Lastenfahrrad.

Eckernförde | Die Sprottenflotte hat Verstärkung bekommen: Zusätzlich zu den 70 Leihfahrrädern an zehn Stationen in Eckernförde hat die Förde Sparkasse nun fünf E-Bikes beigesteuert, deren Anzahl sich in zwei Wochen auf zehn erhöhen soll, darunter soll auch ein Lastenfahrrad sein. Weiterlesen: Mit Video: Anmelden, ausleihen und losfahren – so einfach fährt sich'...

