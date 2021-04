Sporthalle Rieseby : So wird die Bronnmann-Halle auf die Sanierung ab Mai vorbereitet

Helfer räumen die Halle und verpacken die Einrichtung. Das Material wird für die Bauzeit in Sönderbyhof eingelagert.

Rieseby | Darauf haben die Mitglieder vom Riesebyer TSV schon so viele Jahre gewartet. Sie haben begonnen, die Wilhelm-Bronnmann-Sporthalle im Petri-Weg für den Umzug vorzubereiten. Am Wochenende 23. und 24. April werden die gesamte bewegliche Einrichtung und Ausrüstung der Halle in eine Lagerhalle auf Gut Sönderbyhof gefahren und dort für die rund neunmonatige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.