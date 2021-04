Reptilien erwachen zum Leben : Die Ringelnatter oder: Die Faszination heimischer Schlangen

In moorigen Gegenden und in der Nähe von Gewässern sind jetzt wieder die streng geschützten Ringelnattern zu beobachten.

Dänischer Wohld | Sie sind unscheinbar, lautlos und zeigen sich seit kurzem wieder bei Sonnenschein in der Natur, gerne in moorigen Gegenden und in der Nähe von Gewässern – Ringelnattern. Zwar wirken diese Tiere unscheinbar, doch kleine Amphibien wie Eidechsen und Frösche sowie Fische und Vögel müssen sich vor ihnen in acht nehmen – sie stehen auf der Speisekarte. L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.