Kleiderkammer in Rieseby : Endlich wieder offen – so hat das DRK die Corona-Schließung erlebt

Das DRK-Team um Helga Lemburg empfängt wieder Besucher in der Alten Post. Die Öffnungszeit der Kammer wird erweitert.

Rieseby | Lange Schlangen für Markenkleidung von Hilfiger, Boss oder Seidensticker waren am Mittwochmorgen bei der DRK-Kleiderkammer in der Alten Post in Rieseby nicht zu beobachten. Nach über vier Monaten Schließung durch den Corona-Lockdown ist die Kammer nun wieder mittwochs von 9 bis 11 Uhr offen. Helga Lemburg, die Koordinatorin der Kammer, und die DRK-Vor...

