Piratenshow Eckernförde : Die Prahlereien des Kapitän Flunker beim Kurpark Open Air

Beim Kurpark Open Air gab es nicht nur Programm für Erwachsene, auch Kinder kamen auf ihre Kosten. So erzählte Kapitän Flunker Geschichten von den sieben Weltmeeren und nahm es dabei mit der Wahrheit nicht so genau.

Eckernförde | Lang ist es her, dass ein Pirat in Eckernförde gesichtet wurde, doch am Wochenende eroberte Kapitän Flunker im Rahmen des „Kurpark Open Air“ die Bühne mit seiner Piratenshow. Dabei machte er seinem Name alle Ehre und erzählte den gespannt zuhörenden Kindern allerlei Geschichten und Legenden, deren Wahrheitsgehalt jedoch überschaubar ist. Weiterlese...

