Mittagstisch in Eckernförde : Wie wäre es am Donnerstag mit einem Mittagsgericht aus der asiatischen Küche?

Heute fällt die Wahl wieder einmal schwer - Kräuterbraten, Tajine, Schnitzel oder Labskaus stehen auf den Mittagskarten der Restaurants und Bistros, aber auch die Gerichte aus der asiatischen Küche schmecken lecker.

Eckernförde | Während der vergangenen Monate blieben die Restaurants, Gaststätten und Bistros Corona bedingt monatelang geschlossen und so haben die Gastronomen mit kreativen Ideen reagiert. Die Gerichte der Mittagskarte konnten einfach bestellt und abgeholt werden. Dieser Service kam bei den Gästen gut an und so besteht auch weiterhin die Möglichkeit dazu - auch, ...

