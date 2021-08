Köln Euro Inkasso AG : 338,60 Euro wofür? Die unseriösen Machenschaften angeblicher Inkasso-Firmen

Auch Eckernförder Bürger haben Post von der Köln Euro Inkasso AG erhalten - sie sollen 338,60 Euro für einen angeblichen Lotto-Dienstleistungsvertrag zahlen. Verbraucherschützer warnen: Nicht zahlen!

Eckernförde | Die Inkasso-Branche hat nicht den besten Ruf. Das liegt an diversen Fake-Betrieben, die in ihrem Firmenkopf das Wort „Inkasso“ führen und gerne mit „Euro“ oder anderen plakativen Schlagworten verbinden. Dahinter verbergen sich in der Regel betrügerische Absichten, um unbescholtene Bürger durch Drohmails oder -briefe einzuschüchtern und sie zur soforti...

