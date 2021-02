Kreis Rendsburg-Eckernförde : Kfz-Zulassungsstelle in Eckernförde öffnet jetzt auch abends

Ab dem 1. März sind An- und Abmeldungen am Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr möglich.

Eckernförde | Es soll ein Schritt zu mehr Bürgerfreundlichkeit sein: Ab dem 1. März wird die Kfz-Zulassungsstelle des Kreises an den Standorten in Eckernförde und in Rendsburg an zwei Tagen in der Woche auch am Abend bis 19 Uhr geöffnet haben. Damit soll berufstätige...

