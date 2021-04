Eckernförde : Holzbrücke am Hafen wird am Donnerstag voll gesperrt

Der Bohlenbelag muss saniert werden.

Eckernförde | Die Holzbrücke über den Hafen in Eckernförde wird am Donnerstag, 15. April in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Das gab die Stadtverwaltung bekannt. Es werden Sanierungsarbeiten am Bohlenbelag durchgeführt. Die Stadt bittet um Verständnis für die Einschränkungen. ...

