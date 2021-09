Feuerwehr Eckernförde : Einsatz in der Margaretenstraße: Akkublock im Ladegerät gerät in Brand

In der Borbyer Margarethenstraße ist am Sonnabendabend ein Akkublock in Brand geraten. Das Feuer sprang auf die Heizungsverkleidung über, es entwickelte sich dichter Rauch.

Eckernförde | Mit einem kompletten Löschzug – 28 Mann und fünf Fahrzeugen – musste die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde am Sonnabend um 18.41 Uhr in die Borbyer Margaretenstraße ausrücken. Im Kellergeschoss eines Doppelhauses war ein Akkublock, der in einem Ladegerät aufgeladen wurde, vermutlich wegen Überhitzung in Brand geraten. Die Bewohner hatten auch einen Kna...

