So geht es weiter : Analysen, Strategien, Investitionen: Imland-Klinik vor entscheidenden Wochen

Das sich etwas ändern muss, ist allen bewusst - die Frage ist, was brauchen die Bürger an den Standorten Rendsburg und Eckernförde, und was kostet es? Die Imland-Klinik hat über die entscheidenden Wochen informiert.

Eckernförde | Der Weg zur finalen Imland-Strategie ist den rund 250 Besuchern, die es am Mittwochabend in der Eckernförder Stadthalle aus erster Hand wissen wollten, nun klar. Am 11. November wird die in der Endphase befindliche Versorgungsbedarfsanalyse dem Hauptausschuss des Kreises sowie den beiden Hauptausschüssen der Städte Rendsburg und Eckernförde vorgestell...

