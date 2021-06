Eckernförde : Weshalb fällt die Ampel am Lornsenplatz immer wieder aus?

Seit Wochen fällt die Ampelanlange am Lornsenplatz immer wieder aus. Nach der Ursache wird gesucht. Mehrere Bauteile sind schon ausgetauscht worden, das Problem wird eingekreist.

Eckernförde | Seit Wochen fällt immer wieder die Ampelanlage am Lornsenplatz aus, so dass die Polizei den Verkehr regeln muss. Erst am Montag war es wieder soweit. Der Grund dafür ist nicht bekannt, wie Axel Sperber aus dem Eckernförder Bauamt auf Anfrage mitteilte. „Die Firma Siemens, die die Anlage erstellt hat, hat schon mehrere Bauteile ausgetauscht, doch das P...

