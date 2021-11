Imland-Klinik Eckernförde : Auch AfD-Bundestagsabgeordneter Gereon Bollmann will Versorgung in Eckernförde erhalten

Eine Klinik darf nicht nur nach ökonomischen Aspekten betrachtet werden. Die Grund- und Regelversorgung in der Region müsse unbedingt erhalten werden, fordert der neue AfD-Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann.

Eckernförde | Der in Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde frisch in den Bundestag gewählte AfD-Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann hat sich für den Erhalt der Imland-Klinik in Eckernförde ausgesprochen und sich gegen eine rein ökonomischen Bewertung des Klinikstandorts ausgesprochen. Lesen Sie weiter: Zukunft der Imland-Klinik: Weniger Betten nötig, keine Garantie ...

