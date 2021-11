Eckernförde : Neue Ausstellung mit Werken von René J. Goffin in der Galerie Nemo

Getropft, gezogen, stockend oder schwimmend – die Farbexperimente von René J. Goffin sind ab Montag in einer neuen Ausstellung der Galerie Nemo zu sehen. Am Sonnabend wird sie eröffnet, der Künstler ist anwesend.

Eckernförde | Norbert Weber eröffnet in seiner Galerie Nemo im „Alten Bootshaus“ an der Strandpromenade neben der Stadthalle am Sonnabend, 6. November, um 17 Uhr die Ausstellung „pause im schauen“ mit Werken von René J. Goffin. Der Künstler ist anwesend. Zusammen mit Norbert Weber wird er eine Einführung in sein Werk geben. Die Ausstellung läuft danach vom 8. Novem...

