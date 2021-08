Rieseby : Ab Mitte Oktober gibt es wieder Postangebote in der Schleigemeinde

Ab Mitte Oktober wird es in Rieseby wieder Angebote der Deutschen Post DHL in einem Container-Servicepunkt an der Kappelner Landstraße 2 geben. Seit Oktober 2020 suchte die Post AG nach einem geeigneten Ersatzstandort.

Rieseby | Der Container zur Unterbringung von Angeboten der Deutschen Post DHL steht schon länger an der Tankstelle an der Ortseinfahrt aus Krieseby kommend. Nun teilt die Deutsche Post mit, dass Mitte Oktober der neue Post-Standort im Container an der Kappelner Landstrasse 2 eröffnet wird. Seit dem 1. Oktober war in Rieseby der Post-Service eingestellt worden,...

