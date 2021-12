Weihnachtsgarten Eckernförde : Andrea und Dirk Hansen: Wo über 30.000 LEDs im Garten leuchten

Mit einer kleinen Rehfigur fing vor zehn Jahren alles an, mittlerweile leuchtet und blinkt der ganze Garten von Andrea und Dirk Hansen in Eckernförde. Über 30.000 LEDs verwandeln ihn in eine Weichnachts-Traumlandschaft.

Eckernförde | Der Garten von Andrea und Dirk Hansen gleicht einer Pilgerstätte für Familien mit Kindern: Blinkende Lichterketten schmücken Sträucher und Bäume, Zuckerstangen wachsen aus dem Boden, Polarbären und Pinguine fahren Karussell. Hier werden die Träume des Weihnachtsmannes Wirklichkeit. Lesen Sie auch: Ansteckend: Dominique Krein verwandelt Gammelby in ...

