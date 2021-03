Gettorfer Kirchbauverein St. Jürgen : Hannelore Struve und Team öffnen den Turmmarkt wieder

Zweieinhalb Monate war der Turmmarkt des Kirchbauvereins coronabedingt geschlossen. Am 12. März öffnet er wieder.

Gettorf | Hannelore Struve ist mit ihren Mitstreiterinnen am Putzen und Dekorieren. Denn am Freitag, 12. März, um 10 Uhr öffnet der Gettorfer Turmmarkt nach zweieinhalb Monaten Corona-Pause wieder. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder öffnen dürfen“, so die Vorsitzende des Kirchbauvereins St. Jürgen. Freitags und samstags wird in der Herrenstraße 1 verka...

