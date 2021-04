3. Handball-Liga : So bitter verspielten die „Wölfe“ in nur vier Minuten eine 28:25-Führung

In den letzten vier Minuten des Spiels gab der TSV Altenholz eine Drei-Tore-Führung gegen den OHV Aurich noch her.

Altenholz | Dabei sah es zehn Minuten vor dem Ende noch so gut aus. Die Altenholzer Drittliga-Handballer führten im dritten Spiel des Ligapokals Staffel Nord mehrfach mit drei Treffern – doch am Ende sollte es nicht zum Sieg reichen. Die letzten vier Minuten des Spiels erzielten die „Wölfe“ – die aufgrund ärgerlicher Zeitstrafen in doppelter Unterzahl agierten – ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.