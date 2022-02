Marinestützpunkt Eckernförde : Flottendienstboot „Alster“ läuft am Sonnabend zur Verstärkung der Nato-Nordflanke aus

Der russische Überfall auf die Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Marine in Eckernförde. Am Sonnabend läuft das Flottendienstboot "Alster" zur Verstärkung der Nato-Nordflanke aus.

Eckernförde | Der Marinestützpunkt Eckernförde ist in die Aktivitäten der Nato zum Schutz vor russischen Übergriffen auf Nato-Staaten eingebunden. Am Sonnabend um 12 Uhr wird das Flottendienstboot „Alster“ in die Ostsee auslaufen, um Auge und Ohr nicht nur für die Marine, sondern für die gesamte Bundeswehr zu sein. Das Aufklärungsboot aus Eckernförde wird mit seine...

