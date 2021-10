Viele Bücher vorhanden : Eckernförder Rotarier öffnen am Sonnabend ihr Bücherlager in der Ostlandstraße

Der Rotary Club Eckernförde hat die Bürger zum Stöbern in ihrem Büchermarkt eingeladen. Rund 20.000 Bände im Bestand von Unterhaltungsliteratur bis zu Enzyklopädien, auch DVDs und Hörbücher liegen bereit.

Eckernförde | Der Rotary Club hat noch der sehr guten Resonanz der „Offenen Bücherlagers" im September eine erneute Öffnung der reichlich vorhandenen, gut sortierten Buchbestände in der Abgabe- und Abholstelle in der Ostlandstraße 12a (Zufahrt über Pillauer Straße). Rotarier Winfried Battke und seine Mitstreiter freuen sich am Sonnabend, 30. Oktober, von 11 bis 17 ...

