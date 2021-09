20.000 Bände im Bestand : Gebraucht, aber gut: Rotary Club Eckernförde lädt ein zum offenen Büchermarkt

Eine große Auswahl an Literatur, Sachbüchern, Bildbänden, Enzyclopädien, DVDs und CDs bietet der Rotary Club Eckernförde allen Lesern in ihrer "Bücherei" in der Ostlandstraße an. Büchermarkt am 25. September.

Eckernförde | Gute gebrauchte Bücher stehen beim Rotary Club Eckernförde hoch im Kurs. Die Rotary-Bücherei in der Ostlandstraße 12a – Zufahrt über die Pillauer Straße – hält derzeit rund 20.000 Bände aus vielen unterschiedlichen Genres bereit: Romane, Krimis, Sachbücher aller Art, Bildbände, Nachschlagewerke, Gesamtausgaben, Hörbücher, DVDs, CDs in vielfältiger Art...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.