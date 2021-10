Gettorf : So unterstützt der Rotary Club Dänischer Wohld eine High School in Uganda

Seit drei Jahren arbeitet der Service Club mit den Ingenieuren ohne Grenzen aus Hamburg zusammen, um die hygienischen Bedingungen und Zugang zu sauberem Wasser für die Divine Mercy High School in Kyotera zu verbessern.

Gettorf | Sauberes Wasser, um sich die Hände zu waschen, ist in Schulen nicht nur in der Corona-Pandemie wichtig. So wird das Nass zu einem unerlässlichen Teil einer guten Hygiene. Das Gleiche gilt auch für funktionierende Toiletten. Für die meisten Schulen in Europa ist das Standard, für sehr viele Bildungseinrichtungen auf dem afrikanischen Kontinent nicht, d...

