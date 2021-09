Fußball : Kreisfußballverband Rendsburg-Eckernförde feiert Jubiläum – ein Blick zurück auf 50 Jahre

Am 5. Juni 1971 fusionierten die beiden Kreisfußballverbände aus Rendsburg und Eckernförde in Holtsee zum gemeinsamen KFV Rensburg-Eckernförde. Am Sonnabend wird das Jubiläum in Groß Wittensee gefeiert.

Rendsburg/Eckernförde | Die politische Gebietsreform des Jahres 1970 blieb in Schleswig-Holstein auch auf der Ebene des Sports nicht ohne Auswirkungen. Nach der Gründung des Kreissportverbandes Rendsburg-Eckernförde wurden auch die Sport-Fachverbände aufgefordert, zu fusionieren. Am 5. Juni 1971 war es in Holtsee soweit – die bislang eigenständigen Kreisfußballverbände Rends...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.