Fussball-Oberliga : Ein besonderes Trainingsspiel für den Eckernförder SV – Justen an drei Toren beteiligt

Am Freitagabend kam es zu einem teaminternen Testspiel. Das erste Tor erzielte Youngster Mattis Voß.

Eckernförde | Vor dem Spaß kam das Training – und da kennen Trainer Maik Haberlag und sein Co. Tore Wächter keine Gnade. Auch wenn der Zeitpunkt des nächsten Pflichtspiels des Eckernförder SV noch in den Sternen steht, sind die Einheiten intensiv. Doch am Freitagabend kamen die Spieler dann endlich auch wieder in den Genuss eines richtigen Abschlussspieles: Zehn ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.