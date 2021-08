Neue Sportart Wingfoilen : Linus Pünder aus Eckernförde: Deutscher Vizemeister und ein Blickfang am Ostseestrand

Der 18-Jährige betreibt seit vielen Jahren Wassersport. Aus einer großen Begeisterung zum Kiten wurde in den vergangenen zwei Jahren eine intensive Leidenschaft zum Wingfoilen. Erste Erfolge hat er schon gefeiert.

Eckernförde | Der Name der Sportart, die auch an deutschen Küsten immer populärer wird, verrät eigentlich schon ganz genau, worum es geht. Wingfoiling ist eine Kombination aus dem „Wing“, also einem Flügel, und einem „Foil“, eine an einm Surfboard unten angebrachte Tragfläche. Dabei sind der Wing und der Fahrer nicht fest miteinander verbunden. Der Flügel wird mit ...

