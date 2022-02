Erhalt der Krankenhausstruktur : Weit über 2000 Menschen demonstrieren für die Imland-Klinik Eckernförde

Über 2000 Menschen haben am Sonnabend bei einer Demonstration ein Zeichen gesetzt: Sie möchten eine Grund- und Regelversorgung inklusive Geburtshilfe an der Imland-Klinik in Eckernförde behalten.

Eckernförde | Nach Polizeiangaben haben sich am Sonnabend „weit über 2000“ Menschen an der Demonstration für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung mit Gelenkzentrum, mit zentraler Notaufnahme und mit Geburtshilfe an der Imland-Klinik Eckernförde beteiligt. Sie marschierten in einem langgezogenen Zug mit Bannern, Plakaten und Trillerpfeifen durch die Innenstadt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.