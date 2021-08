Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Unerklärlich schwache halbe Stunde: SG Eckernförde/Fleckeby wacht erst nach dem 0:3 auf

Bereits nach 27 Minuten schien die Partie in der Verbandsliga Nord-Ost entschieden, doch plötzlich erwachte das Team von Trainer Christian Jorrens aus seiner Lethargie. Mit dem Tor zum 2:3 kam noch einmal Hoffnung auf.

Schacht-Audorf | So hatte Christian Jorrens seine Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen. Das, was die SG Eckernförde/Fleckeby in den ersten 30 Minuten der Fußball-Verbandsliga-Partie beim TSV Vineta Audorf zeigte, wäre mit „dürftig“ noch geschönt gewesen. Weiterlesen: SG Eckernförde/Fleckeby gewinnt Kreisderby gegen 1. FC Schinkel klar mit 5:2 Diese halbe St...

