Eckernförde : Datenpanne: Stadtwerke verschicken Anschreiben an falsche Personen

Anschreiben der Stadtwerke sind in Mehrfamilienhäusern gesammelt bei jeweils nur einer Person gelandet. Kundendaten, wie die Kundennummer oder die Verbrauchsstelle, waren so für Dritte einsehbar.

Eckernförde | „Ich habe jetzt einen Nebenjob bei der Post.“ Jürgen Barelmann aus dem Lütthörn steht in der Eingangstür seiner Wohnung und erklärt seinen Nachbarn, warum: „Bei mir war ein großer Umschlag von den Stadtwerken im Briefkasten, in dem aber nicht nur ein Anschreiben für mich war, sondern auch für insgesamt vier Nachbarn. Ich habe sie alle in Ihre Briefkäs...

