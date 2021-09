Digitales Parkraummanagement : Pilotprojekt in Eckernförde: Sensoren zeigen an, wo Parkplätze frei sind

Zurzeit installieren Mitarbeiter des IT-Dienstleisters Dataport am Exer Sensoren, die registrieren, ob ein Stellplatz belegt oder frei ist. Über eine App sollen Autofahrer später sehen, wo sie parken können.

Eckernförde | Noch in diesem Jahr sollen Autofahrer in Eckernförde per App sehen können, wo noch freie Parkplätze sind und wo nicht. Damit ist die Stadt Vorreiter beim digitalen Parkraummanagement im Norden. Sie arbeitet im Rahmen eines Pilotprojektes zusammen mit dem IT-Dienstleister Dataport aus Altenholz.

