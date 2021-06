Eckernförde St. Nicolai : Eine Sternstunde für Musikliebhaber – es ging ins barocke Italien

Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski und Gabriele Steinfeld luden mit Orgel und Barockvioline wieder zum ersten Konzert zur Marktzeit ein.

Eckernförde | Nach langer coronabedingter Konzert-Abstinenz war das Interesse groß: Lange vor Beginn hatten sich am Sonnabend am Eingang von St. Nicolai schon viele „verdächtige“ Interessenten zur ersten Orgelmatinée eingefunden und erwarteten geduldig das Öffnen der Tür. Lesen Sie mehr: Foto-Aktion in St. Nicolai: Worauf freuen sich die Menschen nach Corona? Kl...

