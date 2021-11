Rock'n'Roll / Trampolin : Formationen von Dance and Fly Eckernförde sammeln DM-Erfahrung – zwei Turniere abgesagt

In Iserlohn gingen die zwei Formationen des Eckernförder Vereins „Dance and Fly“ bei den Deutschen Meisterschafen an den Start. Die Landesmeisterschaften im Trampolin und Rock'n'Roll am 4. Dezember müssen ausfallen.

Eckernförde/Iserlohn | Mit zwei Formationen reisten die Rock’n’Roll-Tänzerinnen von „Dance and Fly Eckernförde“ nach Iserlohn zu den Deutschen Meisterschaften. Nach einer sehr erfolgreichen Vergangenheit, befinden sich die Formationen weiterhin im Aufbau und der Entwicklung. Lady-Formation erreicht mit nur 12 Tänzerinnen 49.30 Punkte „Wir haben den Altersschnitt um ru...

